شاهد: السيدة الأولى لكوريا الجنوبية في ضيافة زوجة كيم يونغ أون

في الوقت الذي بدأت فيه القمة التاريخية بين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، رافقت ري سول جو زوجة كيم وكيم يونغ سوك زوجة مون في زيارة إلى مستشفى أوكريو للأطفال وسط العاصمة بيونغ يانغ، والذي أكبر مستشفى عام للأطفال في البلاد.
وتفقدت ري سول جو وكيم يونغ سوك غرف الفحص بالأشعة المقطعية والأشعة السينية وشاهدتا درسًا في التربية البدنية للأطفال في المستشفى. وقامتا بعد ذلك بزيارة جامعة كيم وون جيون، وهي أرفع جامعات الموسيقى في كوريا الشمالية حيث حضرتا عرض موسيقيا.
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وتعد الموسيقى قاسما مشتركا بين زوجتي الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي، فقد عملت كيم في جوقة سيول الحضرية بعد أن تخصصت في الأداء الصوتي في جامعة كيونغ هي في سيول، بينما كانت ري مطربة لأوركسترا أون هاسو الشهيرة في الشمال قبل أن تتزوج من زعيم بيونغ يانغ.