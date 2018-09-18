هنية: "صفقة القرن" هي "الحلقة الأخطر" التي تتعرض لها القضية الفلسطينية

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن "صفقة القرن" هي الحلقة الأخطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر علمي تحت عنوان "حماس في عامها الثلاثين.. الواقع والمأمول".
وقال هنية: "إنها (صفقة القرن) تستهدف رموز القضية (الفلسطينية)؛ القدس واللاجئين (...) وتصفية الأونروا وحق العودة".
كما شدد على أن "محاولات محاصرة القضية الفلسطينية وفصلها عن الأمة أغرى الاحتلال بالتخطيط لتصفيتها"، مشيرا إلى أن "مسيرات العودة (في قطاع غزة) وكسر الحصار مثلت حبل النجاة للقضية، وعكست عظمة وصمود الشعب الفلسطيني".
كما قال هنية إن المسيرات ستبقى مستمرة حتى تحقق أهدافها، "ولن نرضى بأنصاف الحلول ولا أرباع الحلول إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة".
استراتيجيات وطنية
من جهة أخرى، دعا رئيس المكتب السياسي إلى العمل على عدة استراتيجيات وطنية، من شأنها الخروج من الوضع الراهن.
وتمثلت الاستراتيجيات في حماية وبناء منظومة المقاومة، وبناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية قائمة على احترام مبدأ الشراكة والاتفاقيات الموقعة وبناء البيت الفلسطيني.
ولفت إلى ضرورة الانفتاح على كل مكونات هذه الأمة وكل القوى وكل الدول وكل التكتلات، بالإضافة إلى العمل على إنهاء حصار قطاع غزة.
وفي آخر الاستراتيجيات، نادى بوجوب حماية القضية الفلسطينية في بعدها الإنساني، مؤكدا أن "الرواية الإسرائيلية لم تعد الوحيدة في الدول الغربية، فنحن لنا روايتنا".
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كما تطرق هنية إلى قضية المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن "الشروط التي تضعها حركة فتح تثقل المصالحة الفلسطينية".