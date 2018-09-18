السعودية تستثمر أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز منافسة "تسلا"

وافقت المملكة العربية السعودية على استثمار أكثر من مليار دولار في " لوسيد موتورز" التي تمثل منافساً محتملا لتيسلا.
وتخطط لوسيد لإنتاج سيارة كهربائية عالية الكفاءة. وقالت الشركة إن الدعم السعودي سيساعدها في إنهاء مشروعها الهندسي المتعلق بسيارتها الجديدة " لوسيد إير"، وكذلك بناء مصنع جديد في أريزونا وبدء عمليات البيع بحلول العام 2020.
وقال بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن هذه الصفقة تمثل جزءاً من استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمارات العالمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق : " تهدف استراتيجية محفظة الاستثمارات العالمية للصندوق إلى تعزيز وتقوية أداء الصندوق كمساهم فاعل ونشط في الاقتصاد الدولي، وتوطيد مكانته كجهاز استثماري يساهم في القطاعات التي ستشكل ملامح المستقبل، بالإضافة إلى أن يصبح الشريك المفضل في الفرص الاستثمارية العالمية، حيث إن هذه الصفقة في لوسيد موتورز هي إحدى أبرز الدلالات على ذلك".
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ومن جهة أخرى، تبقى السعودية مستثمراً كبيراً في تسلا. وقال المدير التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إن السعودية تملك حوالي خمسة بالمئة من أسهم الشركة.
ولم تنته الشركة بعد من مصنع أريزونا ولم يتم الإعلان عن تكلفته الإجمالية. ومن المتوقع أن تبيع الشركة حوالي 40 الف سيارة حول العالم بسعر يتراوح بين 60 الف و100 ألف دولار.