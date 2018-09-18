السلام بين الكوريتين ... بين آمال باستمرار المحادثات ومخاوف من تعثرها

في خضم المأزق الحالي في ملف بيونغ يانغ النووي، يبدو أن التوصل إلى اتفاق رسمي وحقيقي لإنهاء الحرب أمر ملحّ بالنسبة للكوريتين.

منذ نهاية الحرب في الخمسينيات من القرن الماضي، لم تشهد الجارتان أحداث عنف بخطورة تلك التي حصلت في سنوات الحرب. لكن العنف لم يغب عن المشهد بشكل مطلق. ففي عام 2010، قُتل خمسون كورياً جنوبياً في حادثة اتُهمت كوريا الشمالية بالوقوف وراءها.

ومنذ ذلك الوقت، تدل كل المؤشرات على أن الحرب ما زالت قائمة. حيث أنها توقفت عام 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار وليس بموجب معاهدة سلام رسمية بين البلدين.