شاهد: علي ومريم يحلمان بمستقبل أفضل لابنتهما في أوروبا

الهجرة واللجوء قبل كل شيء هي قصص إنسانية على غرار قصة علي ومريم وابنتهما الرضيعة ميرال. على ومريم جاءا من المغرب، وخلال رحلة الحلم وجدا أنّ أسهل طريق إلى أوروبا ربما يبدأ من ليبيا، لذلك فرا إلى هذا البلد الذي تمزقه الحرب والفوضى الأمنية على أمل الوصول إلى ما بدا لهما أنها "الجنة" الأوروبية لتحقيق مستقبل أفضل لابنتهما.

علي ومريم كانا على متن سفين "أكواريوس" حيث تمّ انقاذهما إلى جانب مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يحاولون عبور المتوسط نحو أوروبا بواسطة قوارب متهالكة. على ومريم والصغيرة ميرال يعيشان حاليا في اسبانيا، ويحاولان التأقلم من أجل العيش في هذا البلد، بعد أن تمّ رفض طلبهما للجوء في فرنسا.

"لقد حاولنا، وأجرينا بعض المحادثات مع السلطات الفرنسية، ولكن في الأخير رفض طلبنا. في الحقيقة أردنا الذهاب إلى فرنسا بسبب التقارب الثقافي واللغة. ولكن قرار الرفض صدمنا"، قال علي.