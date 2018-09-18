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مهرجان فيفي للفنون البصرية يستقبل عشاق الفن

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مهرجان فيفي للفنون البصرية يستقبل عشاق الفن

اختارت النسخة السادسة لمهرجان الفنون البصرية بمدينة فيفي السويسرية الشوارع لعرض مختلف الصور والإنجازات الفنية المشاركة في نسخة هذه السنة حيث تمّ تثبيت الأعمال على واجهات المباني والمتنزهات وحتى على شواطئ بحيرة ليمان.

وحسب المنظمين، فمن المقرر أن تستقطب الأعمال الفنية التي يصل عددها إلى 61 عملا، عشرات الآلاف من الزوار وعشاق الفن. وستتواصل فعاليات مهرجان فيفي للفنون البصرية على امتداد ثلاثة أسابيع. وقد سبق وأن استقطبت التظاهرة التي تنظَّم كل سنتين حوالي 50 ألف شخص. وتعود أول نسخة لمهرجان فيفي للفنون البصرية إلى العام 2008.

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