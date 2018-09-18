وزارة الدفاع الروسية تؤكد اسقاط الجيش السوري الطائرة وتوجه اللوم لإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن طائرة عسكرية روسية من طراز إيل-20 كان على متنها 14 جنديا، اختفت قبالة السواحل السورية في البحر المتوسط، في الوقت الذي كان سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجوما على أهداف في مدينة اللاذقية السورية. مشيرة إلى أن مصير الجنود الروس لا يزال مجهولا.

ونقلت "وكالة تاس الروسية للأنباء" عن الوزارة قولها في بيان إن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا بمحافظة اللاذقية عندما اختفت من على شاشات الرادار حوالى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.