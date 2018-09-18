رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن اليهود وإسرائيل

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بحماية الهوية اليهودية البريطانية وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك في هجوم على زعيم المعارضة جيريمي كوربين في مرحلة تشهد استعدادا لمؤتمر حزب العمال الذي يتزعمه.

وقالت ماي في مأدبة عشاء أقامتها جمعية (يونايتد جويش إسرائيل ابيل) يوم الاثنين إنها تشعر "بالغثيان" أمام فكرة تساؤل بعض اليهود عما إذا كانت بريطانيا مكانا آمنا يمكنهم فيه تنشئة أبنائهم.

وشهد حزب العمال انقساما شديدا هذا العام بسبب وجود جيوب معادية للسامية داخله اعترف بها كوربين نفسه. ويقول بعض منتقديه إن عليه أن يستقيل لأنه لم ينجح في معالجة المسألة.