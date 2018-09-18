لهذا السبب نرى الأصفر والأحمر على شعارات مطاعم الوجبات السريعة

هل تساءلت يوماً لماذا يُستخدم اللونان الأحمر والأصفر معاً على معظم شعارات مطاعم الوجبات السريعة ؟ في الحقيقة، الأمر ليس صدفة، حيث أن خبراء التسويق يعتمدون على علم النفس في اختيارهم لهذه الألوان منذ سنوات طويلة.

بحسب علم النفس، يرتبط اللون الأصفر بمشاعر الرضا والسعادة والراحة. وهو من الألوان التي تعطي إحساساً بالألفة تجاه المكان والأشخاص ويحرك الحنين في النفس الإنسانية.

أما اللون الأحمر، فيرمز للحب والقوة والرغبة. ولهذا السبب يكتسي كل ما يحيط بنا باللون الأحمر في عيد الحب.

ويفسر خبراء التسويق قوة الجذب الكامنة في مزج هذين اللونين بنظرية "الكتشب والخردل". وتقول هذه النظرية إن استخدام هذين اللونين يحرك اللاوعي عند الإنسان خاصة عندما يكون جائعاً وتدفعه للتوقف لتناول وجبة سريعة.