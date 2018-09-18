ترامب يصعّد حربه التجارية ضد الصين، ويستثني هاتف آيفون!

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، مستثنياً منها ساعات أبل الذكية وسلعاً استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات، ومقاعد الأطفال في السيارات.

وهدد ترامب في بيان الإعلان عن مجموعة الرسوم الجديدة، من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية "فسندخل فوراً المرحلة الثالثة وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريباً".

وقال ترامب: "سوف ترى الصين اليوم، مباشرة بعد انتهاء العمل، سنعلن عن شيء ما. وسوف يكون هناك الكثير من الأموال التي تدخل إلى خزائن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من الأموال القادمة".

ويجري تطبيق الرسوم الجمركية - التي تبلغ قيمتها 170 مليار يورو - على مجموعة من السلع بما في ذلك بعض الأدوات الإلكترونية وحقائب اليد والأرز.

وتضاف الرسوم إلى 43 مليار يورو من السلع في الأسابيع القليلة الماضية، وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من 24 أيلول سبتمبر.

وستبدأ من 10% وترتفع إلى 25% من بداية عام 2019.

سلع مستثناة

ولم يكن هاتف آيفون الذي تنتجه شركة أبل من بين "مجموعة واسعة" من المنتجات، أبلغت أبل جهات رقابية بأنها ستتأثر بالرسوم على الواردات بقيمة 200 مليار دولار، وذلك في خطاب أرسلته إلى مسؤولين تجاريين في الخامس من سبتمبر أيلول.

ولكن إذا فرضت إدارة ترامب مجموعة أخرى من الرسوم على واردات بقيمة 267 مليار دولار، لتشمل كل ما تبقى من واردات الولايات المتحدة من الصين، فمن غير المرجح استثناء هواتف آيفون الذكية ومنافسيها.

تحصيل الرسوم يبدأ بعد أيام

مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال إن تحصيل الرسوم على قائمة الواردات سيبدأ في 24 سبتمبر أيلول، وإن النسبة ستزيد إلى 25% بحلول نهاية العام، مما يعطي الشركات الأمريكية وقتاً لتحويل دفة سلاسل الإمداد التابعة لها إلى بلدان أخرى.

محادثات وبوادر تصعيد

يأتي التصعيد بعد فشل المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم بالتوصل إلى حل لخلافاتهما التجارية.

وفرضت الولايات المتحدة إلى الآن رسوماً على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار، للضغط على الصين حتى تجري تغييرات شاملة لسياساتها في مجالات التجارة ونقل التكنولوجيا ودعم صناعات التكنولوجيا المتطورة.

ودعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مسؤولين صينيين بارزين الأسبوع الماضي لجولة جديدة من المحادثات، لكن لم يتحدد موعد لأي شيء حتى الآن.

وقال ترامب في بيانه "كنا واضحين تماماً بخصوص نوع التغييرات المطلوب القيام بها، ومنحنا الصين كل الفرص لتعاملنا بمزيد من الإنصاف.

"لكن الصين لم تكن مستعدة، إلى الآن، لتعديل ممارساتها".

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الصين تلوح بالرد

الصين كانت هددت بالرد على أي رسوم أمريكية جديدة، فيما دعت وسائل الإعلام الرسمية إلى "هجوم مضاد" قوي.

وقال مسؤول كبير في سوق السندات الصينية إن تصرفات واشنطن التجارية ضد الصين لن تجدي نفعاً، لأن الصين لديها الكثير من أدوات السياسة المالية والنقدية للتعامل مع تأثيراتها.

جارفيلد: قرار طائش

وقال دين جارفيلد، رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل شركات التكنولوجيا الرئيسية "قرار الرئيس ترامب فرض رسوم إضافية بقيمة 200 مليار دولار طائش وسيلحق ضرراً مستديما بمجتمعات في مختلف أنحاء البلاد".

وحث مشرعون من الحزب الجمهوري الأمريكي إدارة ترامب على مواصلة المفاوضات مع الصين لحل الخلافات التجارية، فيما أشادوا بموقف ترامب الصارم من ممارسات الصين في مجالي حقوق الملكية الفكرية والتجارة.