أمريكا تخفض سقف عدد اللاجئين المسموح به إلى 30 ألفا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستضع سقفا لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم عند 30 ألف لاجئ خلال السنة المالية 2019 وذلك في تراجع حاد عن السقف الذي وضعته لسنة 2018 وهو 45 ألفا.

وقال بومبيو في بيان بوزارة الخارجية "اقترحنا إعادة توطين ما يصل إلى 30 ألف لاجئ بموجب السقف الجديد للاجئين وننظر في حالة ما يزيد عن 280 ألف طالب لجوء" واصفا الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأكرم في العالم عندما يتعلق الأمر بالهجرة من أجل الحماية".