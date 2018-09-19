جريمة الإبر في الفراولة والتفاح تعادل تمويل الإرهاب في أستراليا وعقوبتها 15 سنة

أجرت السلطات الأسترالية أول عملية توقيف في فضيحة تسميم الفواكه، بحسب تصريحات لشرطة نيو ساوث ويلز، بعد أن سلم مراهق نفسه للأمن، معترفا بقيامه بوضع الابر في الفراولة، وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد صرح اليوم أن عقوبة سجن من قام بهذه الجريمة 15 سنة.
المسؤول الحكومي ستيورات سميث، أكد في مؤتمر صحفي بثته القناة السابعة اليوم اعتقال المراهق، وقال:"توصلنا في الأيام الماضية إلى طفل يافع، اعتبر أن ما قام به من وضع الابر في الفراولة مجرد مزحة، وسيتم التعامل معه وفق نظام توعية الشباب"، بحسب موقع startsat60.
وأكد سميث على خطورة ما قام به المراهق، الذي لم يذكر اسمه، والتي اعتبرها جريمة تستحق العقوبة.
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رئيس الوزراء كان قد أكد أن كل شخص متورط في هذه العملية سيواجه عقودا من السجن، ووصف من قام بهذه الخطوة بأنه جبان، وأن قوانين البلد ستحد من السلوك المتهور.
وقال:"بعض البلهاء ولأسبابهم الخاصة تورطوا في عمل تخريبي، ووضعوا الناس في خطر، وهو ما جعل الآباء والأمهات والأطفال يعيشون في مخاوف حقيقية".
وأضاف:"إنها ليست مزحة، أرواح الأستراليين في خطر، أنتم تخيفون الأطفال" وأكد في حديثه أنه سيتم ملاحقة كل من يقوم بهكذا أفعال.
وأضاف:"سنزيد من مدة أحكام السجن بحق من افتعل هذه الجريمة، وبدلا من عشرة سنوات سجن، ستصبح 15، أي أنه بدلا من أن يعامل كشخص أقدم على سرقة مبنى حكومي، سيعامل معاملة المتحرشين بالأطفال أو الذين ساهموا في تمويل الإرهاب".