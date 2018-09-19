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المملكة المتحدة

دهس عدة أشخاص أمام مسجد في لندن.. والشرطة تحقق في جريمة كراهية

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دهس عدة أشخاص أمام مسجد في لندن.. والشرطة تحقق في جريمة كراهية

التجمع الإسلامي في لندن حيث اصطدمت سايرة بممر مشاة
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رويترز
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نُقل شخصان إلى المستشفى إثر اصطدام سيارة ممرا للمشاة قرب مجمّع إسلامي غب العاصمة لندن، الأربعاء.

الشرطة قالت إن الحادثة لا تتعلق بالإرهاب، "لكن التحقيقات وضعت بعين الاعتبار سمات جريمة الكراهية كعامل محرّض".

واُستدعيت الشرطة إلى مكان الحادثة بعد منتصف الليل إثر مواجهة بين أربعة أشخاص، قبل أن تنطلق السيارة باتجاه مجموعة من الأشخاص خلال زيارتهم للمجمع الإسلامي.

A car drove into a crowd of believers outside a Majlis in London moments go.

Publiée par Samir Haidari sur Mardi 18 septembre 2018

"تعليقات ضد المسلمين"

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ضابط في الشرطة قوله "أُطلقت بعض التعليقات ضد المسلمين، ثم اندفعت السيارة لتصل باتجاه ثلاثة أشخاص".

وأضاف الضابط أن "الإصابات غير قاتلة، لكن جروح اثنين من الأشخاص كانت خطيرة ما استدعى نقلهما للعلاج".

لكن المجمع الإسلامي، واسمه "المجلس الحسيني"، قال إن "هناك شكوكا بأن الحادثة مرتبطة بالإسلاموفوبيا".

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