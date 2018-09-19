بلجيكا ترسل أول "سفيرة" إلى الرياض، سابقة تبرز ملامح العهد الجديد

دومينيك مينيور سفيرة بلجيكا ربما دخلت تاريخ العهد السعودي الجديد، أو ما اصطلح على تسميته بمرحلة "محمد بن سلمان"، نسبة إلى ولي العهد السعودي الذي اشتهر خلال فترة قصيرة باتخاذه سلسلة قرارات استراتيجية كبيرة على صعيد الإصلاحات الداخلية وتعزيز دور المرأة السعودية ومنحها حقوقاً كانت رغم بساطتها غير مألوفة في مجتمع تقليدي محافظ.

أحداث سبتمبر!

سفيرة بلجيكا الجديدة التي حطت طائرتها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قبل أيام قليلة لتباشر مهامها رسمياً يوم الحادي عشر من أيلول سبتمبر الجاري.