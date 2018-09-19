بلجيكا ترسل أول "سفيرة" إلى الرياض، سابقة تبرز ملامح العهد الجديد

دومينيك مينيور سفيرة بلجيكا ربما دخلت تاريخ العهد السعودي الجديد، أو ما اصطلح على تسميته بمرحلة "محمد بن سلمان"، نسبة إلى ولي العهد السعودي الذي اشتهر خلال فترة قصيرة باتخاذه سلسلة قرارات استراتيجية كبيرة على صعيد الإصلاحات الداخلية وتعزيز دور المرأة السعودية ومنحها حقوقاً كانت رغم بساطتها غير مألوفة في مجتمع تقليدي محافظ.
أحداث سبتمبر!
سفيرة بلجيكا الجديدة التي حطت طائرتها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قبل أيام قليلة لتباشر مهامها رسمياً يوم الحادي عشر من أيلول سبتمبر الجاري.
لعلها مصادفة أو ربما ليست كذلك، أن ذاك التاريخ يصادف أحداث سبتمبر 2001 سيئة الصيت في الولايات المتحدة، حين قتل نحو ثلاثة آلاف شخص، في هجمات بطائرات مدنية مختطفة نفذها 19 إرهابياً من بينهم 15 سعودياً.
فزمن الأمس قد تغير، والاتهامات بمسؤولية التشدد الديني في المجتمع السعودي عن إنتاج التطرف والإرهاب سابقاً، بات اليوم تحول إصلاحي جذري يطال خصوصاً ميادين الثقافة والإعلام ودور السينما وتحرر المرأة.
بلجيكا أول المبادرين
قرار إرسال أو تعيين مسؤول من الجنس اللطيف إلى السعودية لم يكن أمراً يسهل تخيله في السابق، لذلك لم نرى إلا دولة واحدة سبقت الجميع إلى فعل ذلك.
واختارت بلجيكا مينيور سفيرتها التي كانت تؤدي مهامها في دولة الإمارات العربية المتحدة الجارة الأكثر انفتاحاً بأشواط من جارتها السعودية.
وتعقب السفيرة ذاتها بالقول تم "قبول موافقتي بسرعة"، في الماضي، كانت هناك مشاورات على المستوى الأوروبي لمعرفة ما إذا كان من المناسب إرسال امرأة إلى المملكة العربية السعودية، فالسياق لم يكن قد حان بعد.
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