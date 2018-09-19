المدعية بالتحرش على القاضي المرشح للمحكمة العليا الأميركية تطالب "FBI" بالتحقيق

طلبت المرأة التي اتهمت بريت كافانا مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا، بالتحرش بها قبل عقود، بأن يتم التحقيق في تصريحاتها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، قبل أن تخضع لجلسة استماع في مجلس الشيوخ، بحسب ما صرح محاميها الثلاثاء.

كرستين فورد الأستاذة الجامعية اتهمت كافانا بمهاجمتها عندما كانا في مدرسة ثانوية، وهي تهمة نفاها القاضي المرشح المفترض لأكبر محكمة أميركية.