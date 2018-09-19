"فورت ترامب".. هل تؤسس لحضور عسكري دائم على حدود روسيا؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفكر في طلب وجود عسكري أمريكي دائم في بولندا (الزميلة في حلف الناتو)، وشاطر مخاوف وارسو بشأن عدوان روسي محتمل. مشيراً إلى أن طلب إقامة قاعدة كان قيد الدراسة. وأنه يقدر عرض بولندا وضع أكثر من ملياري دولار في هذا المشروع.

جاء ذلك في تعقيب على طلب نظيره البولندي اندريه دودا خلال اجتماع ضمهما بالبيت الابيض، إقامة قاعدة دائمة للولايات المتحدة، مقترحاً تسمية لها "فورت ترامب"!