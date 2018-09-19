القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهمة الفساد وغسيل الأموال

قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا يوم الأربعاء إنه تم القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، حيث سيواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع فيما يتعلق بغسل أموال سلبت من صندوق الثروة السيادي (1إم.دي.بي).
وذكرت اللجنة في بيان أنه تم القبض على نجيب بعد ظهر يوم الأربعاء وأنه سيمثل أمام المحكمة يوم الخميس.
وتابعت أنه سيواجه "عدداً من التهم" بعضها يرتبط بتحويل 2.6 مليار رنجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه.
وأضافت أنه سيتم توجيه الاتهامات بموجب بند في قانون لجنة مكافحة الفساد يتعامل مع تهم استغلال المنصب لتحقيق كسب غير مشروع.
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