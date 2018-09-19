شاهد: جاستن بيبر يتقمص دور "مغني الشارع" أمام قصر باكنغهام

فاجأ المغني الكندي الشاب جاستين بيبر (24 عاما) المارّة وسط العاصمة البريطانية لندن بأدائه مقطوعات موسيقية مرتجلة، يوم الثلاثاء، في حركة نادرا ما يقدم عليها المغنون المشهورون.
وأظهر فيديو تم تناقله بشكل واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية مغني البوب يجلس على حافة نافورة أمام قصر باكنغهام وهو يعزف على الغيتار أمام حشد من الناس.
أبرز الحاضرين بين الجمهور، كانت خطيبة بيبر عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين (21 عاما). وقد قالت وسائل إعلامية تهتم بأخبار النجوم إن بيبر قام بلفتة الغناء في الشارع من أجل إرضائها، خلال نزهة رومانسية.
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وكان بيبر قد تقدم بطلب يد بالدوين، في منتجع سياحي في جزر باهاماس في شهر تموز/ يوليو الماضي. وتناقلت وسائل إعلامية حينها أن رجال الأمن التابعين للمغني طلبوا من موظفي المطعم إبعاد هواتفهم النقالة من أجل إعلان الخطوبة بعيدا عن العدسات الفضولية.