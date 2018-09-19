أصنام في الكويت هاشتاغ يجتاح دول الخليج

تصدر هاشتاغ #أصنام_في _الكويت مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط صباح الثلاثاء على خلفية إغلاق السلطات لمتجر لبيع مجسمات شخصية ثلاثية الأبعاد. هدف المتجر هو الاحتفاظ بالذكريات الجميلة في حياة الأشخاص عن طريق تجسيدها في صورة تماثيل صغيرة. ولكن السلطات الكويتية رأت أن منتجات المتجر تسببت في إثارة الجدل بين الدعاة وعلماء الشريعة بسبب شبة "الأصنام"، وقررت إغلاق المتجر.
المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وصاحب الفكرة، هو محمد اليوسفي وتتلخص طبيعة عمله في إستيراد لطابعات ثلاثية الأبعاد المنتجة للمجسمات. وقال اليوسفي في تصريح لجريدة القبس الكويتية: "لم نتوقع أبدا أن نفتح محلا أو نقدم خدمة ونحن في عام 2018 ثم يأتي من يتهم الشركة بأنها تبيع أصناما!"