تفاصيل جريئة في كتاب ستورمي دانيالز "full disclosure" عن علاقتها بترامب

يبدو أن ستورمي دانيالز نجمة الأفلام الإباحية لن تشعر بالإحراج بالإسهاب في تفاصيل العلاقة الجنسية التي خاضتها مع الرئيس دونالد ترامب، في كتابها التي تنوي إصداره.

فالكتاب لا يحوي فقط معلومات عن شخصية ترامب وتصرفاته فقط، بل تطرقت فيه إلى وصف عضوه الذكري، وأبدت تقززها من العلاقة معه، ووصفتها بالأسوأ في حياتها.

وألمحت إلى أنه عرض عليها أن تظهر في إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع وأن يطيل الحلقات، فيما وصفته بمحاولة للغش، وبأن هذا يؤكد ضعف الوازع الأخلاقي عنده، كما ذكرت الغارديان.