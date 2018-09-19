بعد اختلاسه 400000 $ من متشرد.. مارك داميكو في المحكمة بقضية أخرى

ظهر مارك داميكو المتهم بقضية اختلاس 400 ألف دولار، من حملة تبرعات لمشرد، في محكمة جنوب نيوجرسي، في قضية أخرى تتعلق بمخالفة مرورية، لكنه رفض التعليق على قضية الاختلاس المتهم بها، أو الإجابة على أسئلة الصحفيين، إلا أنه علق بأن القضية "واضحة كالكريستال".
ويخضع داميكو للتحقيق بتهمة اختلاس مبلغ 400 ألف دولار، كان قد جمعها في حملة على شبكة الانترنت، للتبرع لأحد المشردين.
اقرأ القصة كاملة:
المشرًد بوبيت سيحصل على 400 ألف دولار والقضاء يلاحق "فاعليْ الخير"
القصة بدأت عندما أقام حملة على منصة GoFundMe لمساعدة جوني بوبيت، إلا أنه رفض أن يقدم المبلغ المتبرَع به كاملا، ما دفع الرجل المشرد لأن يقاضيه وصديقته كاتلين ماكلور.
المزيد على يورونيوز:
السلطات الكويتية تغلق متجرا لبيع التماثيل التذكارية بحجة أنها "أصنام"
مصريتان تتحديان الرجال في مهنة غسيل وتشحيم السيارات
الطريف بالموضوع أن بوببيت كان قد دفع آخر 20 دولارا كانت في حوزته لمساعدة كاتلين بشراء البنزين لسياراتها بعد أن توقفت في أحد الشوارع الرئيسية، بفيلادلفيا السنة الماضية، فقررت وصديقها البدء بحملة إنسانية لرد الجميل ومساعدته، حيث تمكنا من جمع 400000 دولارا، لكنهما رفضا إعطائه المبلغ، فبادر برفع القضية والتحقيقات جارية فيها.