شارك المئات من عشاق السهرات الموسيقية الصاخبة في تجربة فريدة من خلال الرقص في أعماق بركة سباحة بمدينة بادوفا الإيطالية بإقليم فينيتو شمال البلاد.
شاهد: ديسكو تحت الماء في أكبر مسبح للغطس في العالم بإيطاليا
شاهد: ديسكو تحت الماء في أكبر مسبح للغطس في العالم بإيطاليا
وأدى الفنان "بيغي غو"، الذي يتواجد مقر عمله الأساسي في برلين، أبرز مقطوعاته الإلكترونية داخل نفق زجاجي، مستخدما نظاما صوتيا مصمم خصيصاً لاختراق المياه.
فيما ارتدى الراقصون خوذا خاصة للغوص محولين بركة السباحة إلى حلبة رقص. وقالت إحدى المشاركات : "كان أمرا مذهلا. تشعر أنك في كوكب آخر. العديد من السباحين نفذوا حركات جميلة."
الحدث حمل اسم 'Deep House' وتم تنظيمه داخل منتج "مونتيغروتو تيرم" الذي يضم مسبحا ضخما مخصصا للغطس بعمق 42 مترا، ويقع على بعد حوالى 45 كم غرب مدينة البندقية.
وعندما أنشئ هذا المسبح في صيف العام 2014 كان الأكبر من نوعه في العالم، ولابد لمن يودون السباحة فيه من الخضوع إلى فحص طبي للتأكد من قدرتهم على تحمل الغطس تحت الماء.
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