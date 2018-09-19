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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: جمل هائج يقتحم أحد عروض السيرك بالولايات المتحدة

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شاهد: جمل هائج يقتحم أحد عروض السيرك بالولايات المتحدة

شاهد: جمل هائج يقتحم أحد عروض السيرك بالولايات المتحدة
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أصيب سبعة أشخاص إثر اقتحام جمل لساحة سيرك رونالد سميث في ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد الزائرين الجمل وهو يحمل على ظهره سيدة ويقطحم ساحة السيرك. لحسن الحظ، وقع الحادث أثناء الاستراحة وقال أحد شهود العيان إنه رأى الجمل هائجا بعدما أسقطت رافعة أسفل قدميه.