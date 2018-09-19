أعلنت شركة "سوني" عن إطلاق نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن" لتكون على غرار النسخة الكلاسيكية القديمة.
وتسعى الشركة لإعادة ذكرى أول جهاز بلاي ستيشن أنتجته قبل 25 عاماً، وباعت منه أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم.
إلى عشاق البلاي ستيشن..."سوني" ستعيد ذكرياتكم بجهازها الكلاسيكي الجديد
أعلنت شركة "سوني" عن إطلاق نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن" لتكون على غرار النسخة الكلاسيكية القديمة.
وتسعى الشركة لإعادة ذكرى أول جهاز بلاي ستيشن أنتجته قبل 25 عاماً، وباعت منه أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم.
وسيحافظ الجهاز الجديد على الشكل الخارجي للجهاز القديم، لكنه سيكون أصغر حجماً بمقدار 45 بالمئة. كما تم تزويد الجهاز بوحدات تحكم مشابهة تماماً للقديمة لكن بحجم أصغر.
وأضافت الشركة أن جميع الألعاب ستكون قابلة للعب بشكلها وتفاصيلها الأصلية القديمة وذلك لإعطاء عشاق "بلاي ستيشن" نفس الشعور القديم وما يصاحبه من نوستالجيا.
وسيتم طرح الجهاز في كانون الأول/ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان واستراليا. وسيكون مزوداً بشكل تلقائي بعشرين لعبة منها "Tekken 3"، " Final Fantasy" و "Jumping Flash".
كما تم تزويد الجهاز بمنفذ HDMI مما يسمح بإمكانية وصله إلى شاشات التلفاز الحديثة. وستبدأ عمليات البيع في 3 كانون الأول/ديسمبر تزامناً مع ذكرى إطلاق الجهاز لأول مرة في اليابان في نفس التاريخ عام 1994. والسعر يصل إلى 99.99 دولار.
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