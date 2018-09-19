السماح بالاستعمال الشخصي للماريجوانا في جنوب إفريقيا

قررت أعلى محكمة في جنوب إفريقيا السماح بالاستخدام الشخصي للماريجوانا، مؤيدة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة، وجدت أن تجريمه مخالف للدستور.
واستقبل نشطاء ومعالجون تقليديون الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء بفرحة كبيرة، فهو يأتي بعد أن نظموا مسيرات على مدار سنوات للمطالبة بتغيير القانون والسماح بتدخين الماريجوانا، التي يطلقون عليها اسم "دقة" في جنوب إفريقيا.
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وترفض وزارات عدة في جنوب إفريقيا مثل وزارتي الصحة والعدل السماح بالاستخدام الشخصي للماريجوانا، وتحذر من الآثار السلبية لذلك.
وأقر الحكم أيضا زرع الماريجوانا للاستخدام الشخصي للكهول دون غيرهم. وكان نشطاء دفعوا بأن تجريم استخدام وحيازة الماريجوانا يمثل انتهاكا لحقوق المساواة والكرامة والحرية الدينية.
وكان مواطنون احتشدوا خارج المحكمة رافعين لافتات تدعو لإلغاء تجريم الماريجوانا، ورددوا أغنيات عقب صدور الحكم تعبيرا عن فرحتهم.
وكانت عمليات الشرطة تفضي إلى اعتقال نحو 600 مستهلك للقنب يوميا في جنوب إفريقيا، بحسب مدافعين عن استهلاك هذه المادة. ولم يحدد الحكم الكمية التي يمكن أن يستعملها مستهلك لوحده. وينتظر حاليا أن يعدل البرلمان القوانين التي تجرم استهلاك القنب، بعد صدور الحكم.