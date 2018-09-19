تعرف على التسهيلات الجديدة لمنح الجنسية التركية

أقرت الحكومة التركية سلسلة تعديلات قانونية وإجرائية، من شأنها تسهيل الشروط والمعايير المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية، في حال قام بشراء عقار بقيمة تتجاوز مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

REUTERS/Murad Sezer

وفي تسهيل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات المطلوب إيداع مبلغ 500 ألف دولار، عوضاً عن 3 ملايين دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

كما نص أحد التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية التركية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ماسبق، وبموجب التسهيلات التي أقرتها السلطات التركية، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لخمسين مواطناً تركياً، الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

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REUTERS/Murad Sezer

وبحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

كما سيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.

كما سيتم لاحقاً كما تنقل وكالة الأناضول تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا؛ لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.

الجنسية المزدوجة

وتسمح القوانين التركية بالحصول على الجنسية المزدوجة (الحيازة المتزامنة لمواطنتين)، لأنه لا توجد قواعد موحدة للقانون الدولي تتعلق بالحصول على الجنسية. ولكل بلد قوانينه وقد يكون للأفراد جنسية مزدوجة عن طريق الاختيار أو عن طريق التشغيل التلقائي لهذه القوانين المختلفة.