سوء الطالع يلاحق استرالية.. عضها سمك قرش وتوقفت طائرة الإنقاذ لتعبئة الوقود

تعرضت سيدة أسترالية الأربعاء لهجوم من سمكة قرش بالقرب من الحاجز المرجاني في أستراليا، سوء الطالع لم يقف عند الهجوم فقط، فالطائرة التي نقلتها إلى المستشفى اضطرت إلى التوقف وتعبئة الوقود.

تريسي ايستويك، المتحدثة باسم الإسعاف قالت:"السيدة البالغة من العمر 46 عاما، وهي سائحة من جزيرة تسمانيا، كانت تسبح بالقرب من يخت في ميناء سيد، في جزيرة ويت ساندي، عندما تعرضت لعضة سمكة قرش تسببت بجروح في فخذها".

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وأشارت إلى أن طبيبا من مستشفى ماكاي بيس، تواجد صدفة على يخت قريب، ساعد في ابطاء النزيف حتى وصول طائرة هليكوبتر لتساعد في نقلها إلى المستشفى، إلا أن الطائرة اضطرت للهبوط لتعبئة الوقود في قرية بروسبين، الأمر الذي استغرق ثلاث ساعات حتى تصل إلى المستشفى.