انضمت والدة ميغان ماركل دوقة ساسكس إلى ابنتها وزوجها الأمير هاري يوم الخميس في احتفال لإطلاق كتاب وصفات طهي تستخدم عائداته في مساعدة مشروع خيري للطهي تأسس في أعقاب كارثة حريق برج غرنيفيل في لندن.
شاهد: والدة ميغان دوقة ساسكس تنضم لابنتها لإصدار كتاب طهي من غرينفيل
شاهد: والدة ميغان دوقة ساسكس تنضم لابنتها لإصدار كتاب طهي من غرينفيل
وحلت دوريا راغلاند والدة الدوقة ضيفا مفاجئا على الاحتفال بإطلاق كتاب الطهي الذي سيجمع أموالا للمشروع الذي دشنه الصيف الماضي الناجون من الحريق الذي راح ضحيته 71 شخصا بعد أن التهم المبنى السكني المؤلف من 24 طابقا في غرب لندن.
وأبلغت ميغان أصحاب المشروع خلال مأدبة غداء في قصر كينزنغتون "على المستوى الشخصي، أشعر بالفخر لأنني أعيش في مدينة بها هذا القدر من التنوع. إنه لأمر مذهل".
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وسوف يستخدم كتاب الطهي الذي يحمل عنوان "معا: كتاب طهي لمجتمعنا" (توجذر: أور كوميونتي كوك بوك) ويضم 50 وصفة لوجبات وضعها عدد متنوع من مستخدمي المطبخ العام في مركز المنار للتراث الإسلامي، في توسيع المشروع والسماح بفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه من غير المألوف أن يشارك أفراد الأسرة في المناسبات الملكية الرسمية وإن راجلاند، التي لم تشاهد علنا مع ابنتها منذ حفل زفافها للأمير هاري قالت للضيوف لدى وصولها "مرحبا، أنا والدة ميغ".