قادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ للنقاش حول "بريكست"

وصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى مدينة سالزبورغ في النمسة الخميس، في إطار جلسة للتباحث حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر علق على بيان تيريزا ماي يوم أمس بأنه مهم وملفت، ومهذب وغير عدائي، وأنها "تقوم بعملها" على حد قوله.
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار قال:"اجتماعي مع رئيسة الوزراء البريطانية صباح اليوم كان إيجابيا، الوقت يمر بسرعة، سنجتمع مرة ثانية الشهر القادم، فنحن لا نرغب بأن يكون الخروج بدون اتفاق، لذلك نبذل جهودا أكبر لتلافي هذا السيناريو".
من ناحيته قال رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل إنه من الضروري اليوم اتخاذ كافة الخطوات، كون المقترح الذي قدمته بريطانيا غير كاف لعقد اتفاق.
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رئيس وزراء لوكسمبرغ خافيير بيتيل قال:"استمعنا لتيريزا ماي، حيث عرضت ما تم التوصل إليه من طرفهم، واليوم سنستمع إلى ميشيل بارنير، حول نقاط مختلفة، أعتقد أن هنالك بعض الصعوبات، كما أعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق ما".
أما المستشار النمساوي سيباستيان كورز فألمح أنه على الطرفين التحرك قدما لمحاولة إيجاد اتفاق.