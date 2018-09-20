قادة الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ للنقاش حول "بريكست"

وصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى مدينة سالزبورغ في النمسة الخميس، في إطار جلسة للتباحث حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر علق على بيان تيريزا ماي يوم أمس بأنه مهم وملفت، ومهذب وغير عدائي، وأنها "تقوم بعملها" على حد قوله.

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار قال:"اجتماعي مع رئيسة الوزراء البريطانية صباح اليوم كان إيجابيا، الوقت يمر بسرعة، سنجتمع مرة ثانية الشهر القادم، فنحن لا نرغب بأن يكون الخروج بدون اتفاق، لذلك نبذل جهودا أكبر لتلافي هذا السيناريو".