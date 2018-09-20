قالت الشرطة الخميس إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص.
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال
رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال
وقال نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات بطريقة غير قانونية وسبع تهم بنقل العائدات إلى جهات أخرى.
ومن المتوقع محاكمة نجيب يوم الخميس بتهمة الفساد فيما يتعلق بنقل أموال من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي ارتبط بعدد من الفضائح.
وتقول وزارة العدل الأمريكية التي تحقق بشأن صندوق (1إم.دي.بي) إن مبلغ 681 مليون دولار انتقل من الصندوق إلى حساب نجيب الخاص.
وكانت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا قالت الأربعاء إنه تم القبض على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، حيث سيواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع فيما يتعلق بغسل أموال سلبت من صندوق الثروة السيادي (1إم.دي.بي).
وتابعت أنه سيواجه "عدداً من التهم" بعضها يرتبط بتحويل 2.6 مليار رنجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه.
وأضافت أنه سيتم توجيه الاتهامات بموجب بند في قانون لجنة مكافحة الفساد يتعامل مع تهم استغلال المنصب لتحقيق كسب غير مشروع.
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