ما مدى انعكاس توقيت تناول الوجبات على صحتك؟

ما تأكله يؤثر قطعا في هيئتك البدنية وفي صحتك، وتشير دراسات حديثة إلى أن توقيت تناول الوجبات له دور في ذلك أيضا. وعندما تكيف الوجبات مع النسق الطبيعي اليومي، فإن ذلك يمكن أن يساعد الجهاز النفسي والبدني في أن تكون وظائفه مثالية، ويؤدي إلى تحسن صحي.

وتقول جملة من الدراسات تطرق إليه موقع "بيتر أجندا" الالكتروني، إن أجسامنا تكون في أفضل حال، عندما نأكل في الصباح أكثر من الليل، لأنه بذلك يمكن أن يكون الجسم أفضل وزنا، وتكون الهرمونات أكثر تنظيما، وكذلك يكون مستوى السكر والكولسترول في الدم أيضا.