تبادلت إيران وإسرائيل المطالبة -كل منهما- بإجراءات ضد البرنامج النووي للآخر، فقد دعا مسؤول إسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب المواقع النووية، فيما سفير طهران لدى الأمم المتحدة طالب بإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة.
إيران وإسرائيل تتبادلان التحذير من "نووي" الآخر!
إيران وإسرائيل تتبادلان التحذير من "نووي" الآخر!
سنير: إيران وسوريا تشكلان تهديداً
المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية زئيف سنير طالب باتخاذ إجراءات ضد إيران وسوريا، وخلال انعقاد المؤتمر العام الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، قال "إن إيران وسوريا تشكلان تهديداً كبيراً للانتشار النووي للمنطقة والعالم"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد إيران، "يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تجري تحقيقاً قوياً من الأنشطة السرية الإيرانية. إن برنامج الأسلحة النووية الإيرانية هو حقيقة موثقة".
وتابع يقول "لقد بنت سوريا مفاعلاً نووياً عسكرياً سرياً غير معلن في دير الزور. مثل هذا الإخفاء للأنشطة غير المشروعة، هو انتهاك واضح لالتزامات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والضمانات السورية. كان ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات قبل عشر سنوات، ويجب اتخاذ إجراء الآن."
إيران تطالب بالمثل
سفير إيران لدى الأمم المتحدة كان قد طلب في رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع لها، التنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران، وإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشرافها.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن السفير غلام علي خوشرو طلب من الأمم المتحدة إرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وإخضاع برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
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وسبق أن نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تأكيده أن إيران لديها ما بين 3000 و4000 جهاز طرد مركزي يعمل بالفعل. في إعلان نادر عن بيانات محددة للبرنامج النووي.
وقبل أيام نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني قوله "إن طهران سترد على أي إجراء عدواني"، وبالمقابل نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة سرية سابقة قام بها إلى مفاعل ديمونة النووي تحذيره لـ"أعداء إسرائيل" من أن "لديها الوسائل التي تمكنها من تدميرهم".