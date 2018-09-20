قررت محكمة مصرية اليوم الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بكفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري (4700 يورو) على ذمة قضية يواجهان فيها تهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية.
إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية
إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة المصرية
وألقي القبض على جمال وعلاء مبارك يوم السبت الماضي للمثول أمام المحكمة بالقضية التي يتهمان فيها بجانب ثلاثة آخرين، بينهم ابن الكاتب الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل، بشراء أسهم ببنوك عبر شركات واجهة دون الإعلان عنها في البورصة المصرية.
وطبقاً للنيابة، تربح المتهمون مبلغاً قيمته الإجمالية 2 مليار و51 مليون جنيه مصري (950 مليون يورو) بطريقة مخالفة للقانون.
كذلك تم قبول طلب المتهمين برد هيئة المحكمة وأحيلت القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها يوم 20 أكتوبر-تشرين الأول القادم.
إقرأ أيضاً:
كيف يرى المصريون كامب ديفيد بعد أربعة عقود من توقيع الاتفاقية ؟
مصر: اكتشاف 800 مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام
شاهد: السيسي يعبر عن غضبه من هاشتاغ طالبه بترك الحكم
ومنذ الإطاحة بحكم حسني مبارك عام 2011 بعد 30 عاماً قضاها على رأس السلطة المصرية، واجه جمال وعلاء مبارك بصحبة أبيهم عدة دعاوى قضائية بتهم تتعلق بالفساد.
وأُدين الثلاثي في قضية واحدة عام 2015 تتعلق بتحويل مبلغ 10 مليون يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصور الرئاسية وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات كانوا قد قضوا مدتها بالحبس على ذمة القضية.
ويرى العديد من المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضاء المصري تساهل عمداً في محاكمته لمبارك ونجليه، بالإضافة للتصالح مع العديد من رموز الحقبة المباركية الذين واجهوا تهم بالفساد بعد ثورة 25 يناير 2011.