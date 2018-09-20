نصر الله: "أصبح لدينا صواريخ دقيقة"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الخميس إن حزبه بات يمتلك صواريخ دقيقة رغم الجهود الإسرائيلية لقطع الطريق عبر سوريا.
ووجهه نصرالله كلمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".