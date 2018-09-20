مسؤول في البنتاغون: الأرض التي اقترحتها بولندا "لقلعة ترامب" غير كافية

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بولندا غير جاهزة لاستضافة قاعدة عسكرية على أراضيها، بعد أن قدم الرئيس البولندي آندري دودا عرضا للرئيس دونالد ترامب لإقامة قاعدة في بلاده.

وألمح إسبر أنه وخلال زيارته إلى بولندا يناير / كانون الثاني الماضي، أن مساحة الأرض المقترحة لتشييد هذه القاعدة غير كافية لإجراء التدريبات العسكرية، خاصة المدفعية والمناورة وميادين الرماية، وهو "ما لا يتيح للقوات الأمريكية المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها" على حد قوله.

وكانت رويترز قد نقلت عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة تدرس طلبا من بولندا بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها دائما.