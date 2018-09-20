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فرنسا

حجز 20 طنا من مجسمات صغيرة لبرج إيفل في فرنسا

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حجز 20 طنا من مجسمات صغيرة لبرج إيفل في فرنسا

حجز 20 طنا من مجسمات صغيرة لبرج إيفل في فرنسا
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حجزت الشرطة الفرنسية 20 طنا من المجسمات الصغيرة لبرج إيفل (على شاكلة حاملة مفاتيح)، وذلك في أعقاب تحقيق أفضى إلى تفكيك شبكة جد منظمة للبيع العشوائي والتجارة الموازية.

ووضع تسعة أشخاص رهن الإيقاف التحفظي. و بعد عمليات تنصت ومراقبة تمكن المحققون الفرنسيون في الإدارة الفرعية لمكافحة الهجرة غير النظامية في باريس من تفكيك شبكة محكمة الهيلكة يديرها ثلاثة صينيين يعملون في التزويد بالجملة، في محلات في باريس وأوبرفيلييه. إلى ذلك تم إيقاف أربعة وسطاء وبائعين في التجارة الموازية من أصل إفريقي، وصفت وضعيتهم بغير القانونية.

وكانت المحجوزات عثر عليها في أكثر من ألف علبة كرتونية، وذلك خلال عملية تفتيش مستودعين في شارونتون لو بون (فال دو مارن) وكليشي (هو دوسان)، وثلاثة محلات تجارية أخرى.

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