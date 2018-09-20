ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط يوم الخميس داعيا أوبك من جديد إلى خفض الأسعار.
ترامب يطالب دول الشرق الأوسط بخفض أسعار النفط مقابل الحماية الأمريكية لهم
ترامب يطالب دول الشرق الأوسط بخفض أسعار النفط مقابل الحماية الأمريكية لهم
وقال ترامب على تويتر "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!"
وجه الرئيس الجمهوري سهام انتقاداته إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول على مدى الأشهر العديدة الماضية. وقد يصبح ارتفاع أسعار البنزين الأمريكية مبعث قلق سياسي لترامب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني إذ ربما يبطل أثر دعاوى الجمهوريين بأن التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح الاتحادية ساعدا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
ودعا ترامب السعودية، أكبر منتج في أوبك، لزيادة الإنتاج قائلا إن عليها مساعدة الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود بما أن واشنطن تساعد الرياض في صراعها مع إيران.
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تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني وهي نتيجة لقرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتخشى السعودية من أن توقد طفرة في أسعار النفط بسبب العقوبات شرارة انتقادات جديدة من ترامب لكنها تواجه أيضا شكوكا إزاء قدرتها على تعويض أي تراجع في المعروض الإيراني حسبما ذكرت المصادر.
وخلال زيارة إلى موسكو هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن بوسع السعودية والولايات المتحدة وروسيا زيادة الإنتاج العالمي في الثمانية عشر شهرا القادمة لتعويض تراجع إمدادات النفط من إيران.