شاهد: إغلاق الجسر الأعلى في إيطاليا لأسباب تتعلق "بالسلامة"

أغلقت السلطات الإيطالية الجسر الأعلى في البلاد، والذي يصل بين مقاطعتي أبروتسو وموليزي، وأسندت الإغلاق النهائي لأسباب تتعلق بالسلامة، لحاجة البرج الأساسي في الجسر والواصل ارتفاعه 185 مترا إلى أعمال صيانة وترميم.
الجسر والذي يحمل اسم "سينتي لونغو" في مقاطعة اسيرنيا بُني بين عامي 1974 و1977، من الحديد والاسمنت، يمتد لمسافة 1200 مترا، ويعتبر الأعلى في إيطاليا، يبلغ ارتفاع برجه الأساسي 185 مترا.
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الخطوة جاءت بعد عمليات فحص أجرتها الجهات المسؤولة إثر انهيار جسر موراندي في جنوة، وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 16 أغسطس / آب الماضي ووصلت قوته 5.1 درجة، وتوصلت إلى أن الهيكل غير مستقر.
ويبدو أن البرج الأعلى في الجسر قد تم ترميمه لمرات عديدة، كما أن سماكة قاعدته تبلغ 20 سم فقط، وبحسب التقارير الفنية للمفتشين فإن الجسر يعاني من عدة مشكلات.
وبحسب الفحوصات فإن الجسر كان معرضا للانهيار منذ سنوات، ولهذا فقد تم اغلاقه، وهو ما سيزيد المسافة على السكان بحوالي ثمانية كيلومترات، حيث سيضرون لنزول الوادي للوصول إلى قراهم.