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شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا

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شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا

شاهد: إعصار من نار يبتلع خرطوم رجال إطفاء في كندا
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في موقف غريب، وخلال إطفاء حرائق حصلت في كندا، شهر أغسطس / آب الماضي، انتزع إعصار من النار خرطوما لرجال الإطفاء، أثناء محاولتهم اخماده.

وقعت الحادثة في كولومبيا البريطانية، حيث شهدت حوالي 500 حريقا هائلا.

الفيديو انتشر على انستغرام يوم 19 أغسطس / آب الماضي، حيث قال أحد الاطفائيين في الفيديو بأن ارتفاعه وصل إلى حوالي 200 قدم.

وقد تشكل هذا الاعصار نتيجة تلاقي حرائق الغابات مع رياح قوية.