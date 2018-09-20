أدت العاصفة الجوية الشديدة التي تضرب الجزر البريطانية وإيرلندا إلى معاناة عدد من الطيارين أثناء الهبوط بطائراتهم في ظل الرياح العاتية والأمطار الشديدة التي صاحبت العاصفة.
شاهد: "عاصفة علي" تتسبب في ترنح طائرتين في بريطانيا وإيرلندا
شاهد: "عاصفة علي" تتسبب في ترنح طائرتين في بريطانيا وإيرلندا
وأظهر فيديو لطائرة تابعة لشركة إيزي جيت مهارة فائقة من ربانها الذي حارب الرياح ليبقي الطائرة على مسارها السليم قبل أن يتمكن في نهاية الأمر من تحقيق الهبوط المرجو بمطار مانشستر في إنجلترا.
وفي مطار دبلن، استسلم قائد طائرة تابعة لشركة ريان إير للعاصفة بعدما فشل في الهبوط السليم فقرر استكمال طيرانه في آخر لحظة مما أثار رعب وفزع الركاب.
وقالت إحدى الراكبات إن الرحلة هي "الأسوأ في حياتها" بعدما تعالت أصوات صراخ الركاب حتى تمكنت الطائرة من الهبوط بنجاح بعد المحاولة الثانية.
وقُتل شخصان وانقطعت الكهرباء عن آلاف آخرين في بريطانيا وإيرلندا نتيجة "العاصفة علي".
العاصفة هي الأولى التي يتم إعطائها اسماً عربياً مسلماً بواسطة مكتب الأرصاد الجوية البريطاني عملاً بمبدأ تمثيل كافة الأقليات الموجودة بالمجتمع البريطاني.
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