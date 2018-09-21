سينافس فلم "كفرناحوم" خلال مهرجان الأوسكار القادم عام 2019، عن فئة الفيلم الأجنبي التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم يروي قصة لاجئ سوري يترشح إلى أوسكار 2019
فيلم يروي قصة لاجئ سوري يترشح إلى أوسكار 2019
وتدور أحداث الفيلم الذي مدته ساعتان عن طفل من مدينة درعا مهد الثورة السورية، يرفع قضية ضد والديه، بسبب إنجابهما له نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها!
وهو فيلم دراما واقعي للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، يتحدث عن الإهمال الذي يتعرض له الأطفال في أحياء لبنان الفقيرة.
ويؤدي دور البطولة فيه الطفل السوري زين الرافعي، الذي كان يقول إنه كان يفضل أن يتجه إلى المدرسة ويكمل تعليمه.
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وكانت أسرة فيلم "كفرناحوم" قد احتفلت بترشحها لهذه الجائزة العالمية، وكتبت الصفحة الخاصة بالفيلم على "تويتر" أنه شرف كبير أن يمثلوا لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
وفاز (كفر ناحوم) من قبل بجائزة لجنة التحكيم والتي تمثل بشكل فعلي الميدالية الثالثة، في مهرجان السينمائي.