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روسيا

علماء يتعرفون على أقدم حيوانات الأرض على الإطلاق

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علماء يتعرفون على أقدم حيوانات الأرض على الإطلاق

علماء يتعرفون على أقدم حيوانات الأرض على الإطلاق
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جاء في مجلة "ساينس" العلمية إن باحثين تمكنوا من تحديد عمر مستحثات بنحو 558 مليون سنة، وقالوا إنها أقدم الحيوانات. واستطاع العلماء أن يسحبوا عناصر الكولسترول من جسم كائن متحجر يعرف باسم "ديكينسونيا"، بعد العثور عليه في حال ساعدت العوامل المناخية في المحافظة عليه، بالقرب من البحر الأبيض شمال غربي روسيا .

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ويمكن للكائن الذي أخذ شكلا بيضاويا أن يصل طوله إلى 1متر و40 سنتم، وهو ينتمي إلى مجموعة الحيويات الادياكارية، التي عاشت على الأرض خلال فترة ممتدة بين 635 و540 مليون سنة قبل عصرنا الحالي.

ويضع الاكتشاف الحالي صنف الكائن المتحجر ضمن مملكة الحيوان، ويؤرخ لوجود الحيوانات على الأرض بنحو 20 مليون سنة قبل التاريخ الذي كان متعارفا عليه.

ويقول كبير الباحثين في الجامعة الأسترالية الوطنية جوشن بروكس، إن الجسيمات التي تم استخراجها من الكائن المتحجر تظهر أن الحيوانات كانت واسعة الانتشار قبل 558 مليون سنة، وأن ذلك ساهم في حل لغز دام عقودا طويلة في علم الحفريات.