عهد التميمي لمنتقديها: "عانيت كبقية الأسيرات في السجن وغناؤنا كان هتافا لنصرة فلسطين"

الفتاة الفلسطينية التي شغلت جرأتها الرأي العام العربي والعالمي، عهد التميمي، وصلت إلى فرنسا في زيارة من شأنها أن توصل صوتها إلى العالم أجمع. من أبرز ما جاء في المقابلة التي أجرتها يورونيوز مع أيقونة المقاومة الفلسطينية ردت عهد على منتقديها الذين عابوا عليها قولها أنها كانت ترقص وتغني في السجن فقالت عهد إن كلامها تم اجتزاؤه لأن حديثها كان يدور حول معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وإن لحظات الغناء كانت لأجل فلسطين لا لشيء آخر وإن ذلك كان شكلا من أشكال المقاومة.
وعانت عهد من تصريحات الكثير من الإعلاميين الذين اتهموها ب"الاستجمام" في السجن وما وصفوه "الهيصة"، والمدللة مقارنة بالأسرى الآخرين.