لبنان يتصدر قائمة دول غرب آسيا من حيث عدد الإصابات بالسرطان

ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات هذا العام بسبب مرض السرطان لسنة 2018 سيتجاوز 9 ملايين شخص في العالم. وجاء في التقرير أن لبنان يتصدر قائمة دول غرب آسيا من حيث عدد المصابين بمرض السرطان، مقارنة بعدد السكان، حيث تسجل في هذا البلد 17 ألف حالة جديدة سنة 2018، وأنه يوجد 242 مصابا بين كل 100 ألف لبناني.

في هذا السياق أشار وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني نقلا عن صحيفة المستقبل اللبنانية إلى أن نسبة المصابين بمرض السرطان زادت بنسبة 5.5% سنويا منذ سنة 2005 وحتى 2016، واصفا ما يحدث بالأمر المخيف، في ظل ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا المرض وفق الصحيفة.