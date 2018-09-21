كان لافتاً وجود دولة عربية في ترتيب العشرة الأوائل، في التصنيف الذي تعده شبكة بلومبيرغ الأمريكية سنوياً، من حيث الكفاءة الصحية.
دولة عربية من بين الأرخص عالمياً في تكلفة الرعاية الصحية ... ما هي؟
دولة عربية من بين الأرخص عالمياً في تكلفة الرعاية الصحية ... ما هي؟
وتعد شبكة بلومبيرغ تقريرها الدوري عن الكفاءة الصحية، لـ 200 دولة في العالم، وتصدرت الترتيب العالمي دولتان تقعان أقصى شرقي القارة الآسيوية. وكان لافتاً أن 7 دول آسيوية وستة من شرق آسيا جاءت في المراتب العشرة الأولى عالمياً.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً.
وفيما يلي ترتيب الدول الـ 12 الأولى من حيث تكلفة الرعاية الصحية:
هونغ كونغ
سنغافورة
إسبانيا
إيطاليا
كوريا الجنوبية
إسرائيل
اليابان
أستراليا
تايوان
الإمارات
النرويج
سويسرا
وتستند الوكالة في تصنيفها، لعدة معايير من بينها متوسط عمر الفرد في كل دولة، ونسبة الأموال التي تنفقها على الصحة سنوياً، على ألا يقل عدد سكان كل دولة عن خمسة ملايين نسمة.
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وجاء في تقرير هذا العام، تصنيف متراجع للولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 54، ضمن البلدان الأكثر تكلفة للرعاية الصحية في العالم، رغم أن متوسط عمر الشخص المتوقع فيها لا يتجاوز 79 عاماً.