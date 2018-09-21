ارتفاع عدد ضحايا العبارة الغارقة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى أكثر من 136 قتيلا

قال أكبر مسؤول في شرطة تنزانيا سايمون سيرو يوم الجمعة إنه جرى انتشال ما لا يقل عن 136 جثة بعدما غرقت عبارة في بحيرة فيكتوريا وإن مئات لا يزالون في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ البحث عن أي ناجين.
وغرقت العبارة بعد ظهر يوم الخميس على بعد بضعة أمتار من المرسى في أوكيروي، كبرى جزر البحيرة وهي جزء من تنزانيا.
وتشير تقديرات أولية إلى أن العبارة كانت تنقل ما يزيد على 300 شخص.
وكانت العبارة تقل مئات الأشخاص بحسب مصادر محلية بالإضافة إلى بضائع تجارية.
وكان جوناثان شانا قائد شرطة موانزا على الساحل الجنوبي للبحيرة قد قال لرويترز عبر الهاتف يوم الجمعة إنه جرى إنقاذ 37 شخصا من البحر.
وأضاف أن مزيدا من عمال الإنقاذ انضموا إلى العملية عندما استؤنفت فجر يوم الجمعة.
وقال مسؤولون يوم الخميس إن من الصعب تحديد عدد من كانوا على متن العبارة عند انقلابها نتيجة فقد طاقم العبارة ومعداتها.
يذكر أخيراً أن بحيرة فيكتوريا تشكل منبع نهر النيل.