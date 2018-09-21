قريباً ... بريطانيا تواجه روسيا بألفي مقاتل إلكتروني!

تعلن بريطانيا قريباً عن تشكيل "جيش إلكتروني" من ألفي شخص، مهمته شن هجمات تقنية.
وحسب شبكة سكاي نيوز التي أوردت الخبر، فإن القوة الجديدة، المتوقع الإعلان عنها قريباً، ستمثل زيادة بواقع أربعة أمثال في مجموعة ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.
ومن المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني.
وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز ، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة، إن تعزيز قدرة المملكة المتحدة على شن هجمات إلكترونية أمر بالغ الأهمية، في وقت تتعرض فيه دول بالفعل للهجوم. مضيفاً أنه ومن خلال اعتماد تقنيات إلكترونية هجومية في المملكة المتحدة "نقوم بتوفير وسائل جديدة لردع ومعاقبة الدول التي ترغب في ضررنا".
وذكرت الشبكة أن بريطانيا ستزيد بذلك وبشكل كبير قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني.
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وتأتي خطة وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات في ظل تنامي الخطر الإلكتروني من روسيا، وبعد توتر العلاقات بين موسكو ولندن ، ودعوة الأخيرة إلى تضييق الخناق على روسيا.
وكانت بريطانيا قد استخدمت أسلحة إلكترونية لأول مرة في المعركة ضد تنظيم داعش.