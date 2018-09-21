أعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كريستوفر راي عن دعمه للجيش اللبناني خلال زيارته إلى بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي قال إن لبنان نجح في مكافحة الإرهاب بفضل الدعم الأمريكي. وكانت واشنطن الداعم للجيش اللبناني إلى حد كبير، إذ قدمت لهذا البلد مساعدات عسكرية بأكثر من مليار دولار منذ 2006.
دعم أمريكي للجيش اللبناني
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دعم أمريكي للجيش اللبناني
وكان الجيش اللبناني سيطر على طول مناطق حدودية مع سوريا، بعد أن كانت تحت سيطرة مجموعات متطرفة خلال سنوات ماضية.
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