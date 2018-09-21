قالت شرطة مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك الامريكية إن خمسة أشخاص، بينهم طفلة عمرها 8 أعوام، أصيبوا في حادث إطلاق نار بالمدينة.
خمسة جرحى بينهم طفلة في إطلاق نار في نيويورك
خمسة جرحى بينهم طفلة في إطلاق نار في نيويورك
وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر إنها تعاملت مع حادث إطلاق النار شمالي مدينة نيويورك وقع بعيد التاسعة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة. مع وجود مكثف بدا لعناصر الشرطة في ميدلاند أفينيو
وذكر موقع سيراكيوز دوت كوم الإخباري أن حادث إطلاق النار وقع عند تجمع أسري بعد وفاة شخص بسبب مرض السرطان.
وقال الموقع إن عربات الإسعاف شوهدت وهي تغادر الموقع برفقة الشرطة نحو الساعة 9.15 مساء، بالتوقيت المحلي.
وقال فرانك فولر قائد شرطة سيراكيوز في مؤتمر صحفي "هذا حادث مأساوي للغاية... هذا أمر لا يمكن أن يحدث في مجتمعنا".
ولم يكشف فولر عن حالة المصابين الخمسة.
وكان اتحاد رجال الإطفاء قد ذكر في وقت سابق على موقع فيسبوك أن سبعة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا في الواقعة.
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وتقع سيراكيوز على مسافة 402 كيلومتر شمال غربي مدينة نيويورك.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد ساعات من حادثين آخرين حيث قتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند، كما قتل 9 أشخاص في حادث سير في ولاية أريزونا.