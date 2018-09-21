الطائرة الماليزية المفقودة موجودة في كمبوديا ؟

قال خبير في "غوغل أيرث" إنه تمكن من العثور على مكان الطائرة الماليزية المفقودة ، التي كانت في الرحلة "MH370" قبل أن تختفي منذ أربع سنوات.

وقال لان ويلسون لموقع "ديلي ستار" إنه يعتقد أن الطائرة توجد في إحدى غابات كمبوديا، حيث تمكن من تحديد موقعها بعد إجراء عمليات بحث مكثفة باستخدام تقنية " ثري دي".

واعتبر المحقق الخاص أندريه ميلن أن هذا دليل جديد على أن هذه الطائرة لم تختف، وأكد على ضرورة إرسال فريق استطلاع للتأكد من النتائج التي توصل إليها الخبير.